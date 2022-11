Megatransfer zit eraan te komen: 'Deze winter gaat Tielemans naar de echte top'

Youri Tielemans leek op weg om een zekerheid te worden in de transferoverzichten vorige zomer, maar de Rode Duivel voetbalt tot op heden nog steeds bij Leicester City. Deze winter wordt het mogelijk anders.

Voor alle duidelijkheid: die toekomst van Tielemans ligt niét in het King Power Stadium. De contractonderhandelingen - de overeenkomst van Tielemans loopt in juni af - zijn al eventjes stopgezet, al blijven The Foxes hopen.

Arsenal

Arsenal is ondertussen het meest concreet en deed volgens The Mirror ook al een bod. Daily Express gelooft erin dat het deze winter al tot een deal kan komen met de leider uit de Premier League.

En anders zijn er nog geïnteresseerden genoeg voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht. Manchester United, Newcastle United, AC Milan, ... Ploegen genoeg diie hem willen. Na het WK volgt mogelijk meer duidelijkheid.