Antwerp moet verdediger na een operatie enkele maanden missen

Sam Vines liep vrijdag een breukje in zijn enkel op. Dat maakte hij bekend via Instagram. Ondertussen werd hij ook al geopereerd. Er wordt verwacht dat hij 3 tot 4 maanden uit zal zijn. Voor Antwerp is dat een aderlating, want Vines was de vaste linksback en speelde zo goed als alles voor Antwerp.

Extra pijnlijk voor Vines is dat hij het WK sowieso zal missen. Hij hoopte op een plaatsje in de WK-selectie van de VS, maar door zijn blessure is dat niet meer mogelijk.

Sam Vines announces on Instagram that he broke his tibia and needed surgery -- will be out 3-4 months.



"Upset I missed the chance to be in the World Cup but I will be supporting the boys until the end 🇺🇸 thank you for all the support. I’ll be back stronger💪" pic.twitter.com/gjbOmW2W8J