Goots ziet affaire Nainggolan op sisser uitdraaien: "Best pijnlijke zaak voor Antwerp"

De uitspraken van voorzitter Paul Gheysens bevestigden eigenlijk wat analist Patrick Goots al lang wist over Radja Nainggolan.

Voor analist Patrick Goots rekende Antwerp er al vooraf niet meer op dat het nog goed zou komen met Radja Nainggolan. “Als Antwerp echt had gehoopt op beterschap, zou de club Nainggolan een boete of een andere straf hebben gegeven in plaats van hem naar de B-kern te verwijzen”, zegt Goots in Gazet van Antwerp.

De beslissing werd immers niet lichtzinnig genomen. “Nainggolan is toch een dragende speler die sterk aan het seizoen is gestart, ook al zat hij daarna iets vaker op de bank dan hem lief was. Om dan een van je beste spelers naar de beloften te sturen… Dan moet er toch meer aan de hand zijn.”

Het is nog maar eens bewezen dat grote namen niet meteen een garantie zijn voor succes. “De voorzitter heeft Radja destijds een interessant project voorgeschoteld: sportief, financieel én Nainggolan kon in 'zijn' Antwerpen voetballen. Van al die Belgische vedetten die werden binnengehaald - Defour, Mirallas en Nainggolan - is er niet één die er het maximale heeft uitgehaald. Best wel een pijnlijke zaak voor Antwerp.”