Veldman zaait twijfel en verwarring over zijn eigen toekomst bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht verloor met 0-2 van Racing Genk. Het zou best kunnen dat het de laatste match van Robin Veldman als T1 van paarswit was.

Veldman heeft vlak voor de WK-stop niet voor de verrassing kunnen zorgen tegen de competitieleider. En wat brengt vandaag hem? “Ik breng mijn kinderen naar school”, klonk het op de persconferentie. “Er volgt wat meer vrije tijd, maar de staf zal de stage voorbereiden. Eigenlijk begint deel 2 van het seizoen maandag al.”

Een gesprek over zijn verdere rol is er nog niet gepland, zo gaf de 36-jarige Nederlander mee. “Er is wel afgesproken om tijdens de break om de tafel te zitten voor de beste oplossing voor Anderlecht. Wat mijn positie is, komt dan aan bod.”

“Maar het moet om Anderlecht gaan. Ik sta onder contract als coach van de Futures, dat is mijn rol waar ik mijn handtekening onder gezet heb. Dit is een interimperiode waarin ik al mijn tijd gestoken heb om deze weken door te komen met 6 wedstrijden en enkel hersteltrainingen. Als ik morgen de Futures moet leiden, doe ik dat met plezier. Dat is geweldig werk.”