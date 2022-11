Ruud Vormer had Noa Lang gebracht: "Maar de trainer krijgt toch weer gelijk"

Nederland moest tot diep in de tweede helft wachten vooraleer het de zege kon pakken tegen Senegal.

Oranje had het niet onder de markt in hun eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar. “Kijk, het spel van Nederland was niet best tegen Senegal. Dat moet beter”, zegt Ruud Vormer aan Het Nieuwsblad.

“Ik had persoonlijk Noa Lang erin gebracht omdat het helemaal vaststond. Gakpo vond ik niet zo heel goed in de wedstrijd zitten. Maar die scoort dan wel. Zo krijgt Louis van Gaal toch weer gelijk. Daarom is hij trainer en ik niet.”

De keuzes van Van Gaal lijken op dit moment echter wel aan te slaan. Zo ook met doelman Noppert. “Ik ben zeker dat Van Gaal ervan houdt dat die jongen gewoon zegt wat ie denkt. En dat hij hem écht de beste vindt momenteel. Of je nu jong of oud bent, ervaring hebt of niet, waar je ook keept, dan gooit hij je er gewoon in.”