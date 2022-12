Thalhammer ziet wat er beter moet bij Oostende en verwelkomt ook cruciale speler terug op training

KV Oostende heeft een weekje in het Spaanse Murcia doorgebracht. Voor Dominik Thalhammer dé kans om zijn groep beter te leren kennen én om vooral op het fysieke te werken: "Maar dat kan je niet in één week verbeteren."

Thalhammer wil een speelstijl die veel van de spelers zal vergen. “We zagen de goeie spelfases die we wilden zien. Fysiek is er nog werk aan de winkel, maar de fysieke parameters kan je niet in amper één week verbeteren. Het is een proces. Ook de komende weken werken we hier aan voort en krikken we de intensiteit op", zegt hij in HLN.

Intussen is er ook goed nieuws, want Maxime D'Arpino staat terug op training. Hij blesseerde zich in april aan de kruisbanden. “Max is een sleutelspeler, leider, bijzonder intelligent en verbonden met de centrale verdedigers. Ik zie hem als een sterke pion in de opbouw en als opruimer op het middenveld, belangrijk in de organisatie. Toch moeten we voorzichtig zijn met hem. Hij doet het goed, maar we moeten zijn trainingsarbeid zachtjes aan opdrijven."