Zware tegenvaller voor youngster Anderlecht: in laatste oefenwedstrijd voor misschien wel zijn debuut loopt Butera knieblessure op

Zoals we de voorbije week al schreven: nieuwe coach Brian Riemer ziet iets in de 16-jarige Ethan Butera. In de laatste oefenwedstrijd voor de hervatting mocht hij dan ook weer als linksback starten. Maar dat liep in de eerste helft al mis.

De verdediger viel op de grond en kon niet meer verder nadat hij naar zijn knie greep in de oefenmatch tegen het Poolse Raków Częstochowa. Butera werd pas tijdens de WK-break bij de A-ploeg gehaald en mocht ook mee op stage. Sindsdien speelde hij in elke oefenmatch en speelde hij niet meer bij de RSCA Futures. Het leek er dan ook op dat zijn debuut bij de grote jongens niet lang meer op zich zou laten wachten. Het is nu afwachten wat de ernst van de blessure zal zijn.