Antwerp moet hopen dat Yusuf en/of Gerkens de aftrap haalt in de beker tegen Standard

Mooie affiche vanavond in de beker: Antwerp-Standard. De thuisploeg hoopt dat Yusuf en Gerkens inzetbaar zullen zijn. Anders is het de vraag met welk middenveld het voor de dag kan komen.

Trainer Mark van Bommel verklapte vooraf tijdens zijn persconferentie dat Alhassan Yusuf en Pieter Gerkens twijfelachtig zijn voor dit bekertreffen. Als ze allebei zouden ontbreken, stelt dat de Nederlandse trainer meteen voor problemen op het middenveld. Heel veel keuze is er daar niet meer.

Weinig overschot op middenveld

Faris Haroun staat al lange tijd aan de kant en het verhaal van Radja Nainggolan is bij iedereen inmiddels wel bekend. Blijven dan alleen nog over: Arthur Vermeeren en Jurgen Ekkelenkamp. Het is de vraag of zij het middenveld zouden kunnen dragen. Vermeeren is nog altijd maar 17 en Ekkelenkamp kon zijn goede start bij RAFC niet echt doortrekken.

Dan toch liever dat van het duo Yusuf-Gerkens op zijn minst één speler beschikbaar is, ook gezien de sterkte van de tegenstander. Antwoord vanavond of dat het geval is en zoniet welke oplossing Van Bommel dan uit zijn hoed tovert.