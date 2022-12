Frank Vercauteren scherp: "Zij hebben hoofdstuk afgesloten, ik heb hele Anderlecht-boek in het vuur gegooid"

Frank Vercauteren en Anderlecht: het zal een complex verhaal blijven. Na het ontslag van Mazzù werd hier en daar wel gespeculeerd over een terugkeer van Vercauteren, maar die zou er ook niet gekomen zijn als hem dat gevraagd werd.

Inmiddels heeft Anderlecht zijn lot gelegd in de handen van een Deens duo, met de aanstelling van Fredberg als CEO Sports en van Riemer als hoofdtrainer. Een terugkeer van Vercauteren was sowieso niet aan de orde, zo maakt de voetbaltrainer duidelijk in een interview in Humo. "Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om er onder de huidige werking terug te keren."

Zijn laatste ontslag bij paars-wit heeft daar uiteraard mee te maken. "Het is hun keuze geweest om niet langer een beroep op mij te doen, ook niet in een andere functie. Zij hebben dat hoofdstuk afgesloten. Ik heb het hele boek in het vuur gegooid. Jammer, want Anderlecht blijft mijn club."

Nog een overgangsjaar is uit den boze voor Anderlecht

Vercauteren wenst RSCA dus wel snel betere sportieve resultaten toe. "Mijn vurige hoop is dat Anderlecht terugkeert naar het niveau waar het thuishoort. Niet over drie jaar, maar zo snel mogelijk. Nog eens een overgangsjaar is uit den boze. Dit seizoen moet het al een prijs pakken. Met een plaatsje in de Conference League mag het zich niet tevredenstellen, alleen de Champions League telt."

Ondertussen valt op hoe Vercauteren afwezig blijft bij de voetbalprogramma's op televisie, terwijl andere trainers of ex-trainers daar aan de lopende band de revue passeren. "Ik heb het soms moeilijk met wat er aan tafel bij Karl Vannieuwkerke of in ‘Extra Time’ wordt gezegd. Ik wil niet scoren met een goedkope mening, en daarom ga ik niet."