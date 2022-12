Leterme over de financiën van KV Kortrijk: "Vroeg of laat zal het misgaan"

KV Kortrijk zit in moeilijk vaarwater. De ploeg heeft dringend punten nodig om zich te handhaven in de Jupiler Pro League.

Het is en blijft een bijzonder moeilijk seizoen voor de ploegen die onderin de klassering van de Jupiler Pro League bengelen. Ook KV Kortrijk hoort bij de kandidaten om te degraderen. Matthias Leterme weet als geen ander dat er punten gepakt moeten worden.

Maar ook in de boekhouding is een extraatje meer dan welkom. Tussen 2018 en 2022 waren er bij de kleine clubs in 1A kapitaalsverhogingen voor in totaal 166 miljoen euro.

Bij KV Kortrijk was dat 0 euro in die periode. “We strijden niet met met gelijke middelen”, zegt Leterme over de kwestie bij de Krant van West-Vlaanderen.

“Dat zeg ik intern al jaren: als onze eigenaar er geen geld insteekt, is het beter dat hij de club verkoopt aan iemand die wel bereid is te investeren, want vroeg of laat zal het misgaan.”