Speler Deinze na twee gele kaarten in Beker van België toch niet geschorst door vernieuwde regel

Alessio Staelens speelde in de Beker van België gewoon mee in de achtste finales tegen Zulte Waregem.

Hier en daar werd gevreesd dat Staelens mogelijk geschorst zou zijn, aangezien hij zowel tegen Bocholt in ronde 5 als tegen Eupen in de zestiende finales een kaart had gepakt.

Weggevallen kaart

En normaal gezien ben je in de Croky Cup na twee gele kaarten geschorst. Normaliter vallen enkel kaarten voor ronde 5 weg.

Dit jaar is het blijkbaar ook met de ronde voor tweedeklassers bij nog het geval. De kaart tegen Bocholt werd dus kwijtgescholden.