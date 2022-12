Toby Alderweireld wil niet weten van afscheid en droomt plots van Champions League

Zijn mysterieuze tweet van toen Roberto Martinez de selectie voor het WK bekendmaakte is nog altijd niet helemaal uitgeklaard.

In het berichtje leek Toby Alderweireld aan te sturen dat het WK in Qatar zijn laatste optreden met de Rode Duivels zou worden. Ondertussen maakte hij duidelijk dat hij nog wil doorgaan, al zeker tot het volgende EK.

Alderweireld maakte zijn comeback in de Jupiler Pro League bij Antwerp, iets wat hij zelf de mooiste club van het land noemt. Dat de cirkel rond is, daarvan wil hij (nog) niet weten. “Dat klinkt zo negatief. Alsof ik alles aan het afsluiten ben… Ik ben nog enorm gretig en dat kunnen de mensen bij Antwerp beamen”, vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Want de dromen zijn nog bijzonder groot. “In de 2,5 contractjaren die mij nog resten, wil ik iets neerzetten waar over tien jaar nog over gesproken wordt. Mijn ultieme droom? De Champions League naar de Bosuil brengen. De supporters wachten ook al meer dan zestig jaar op een titel.”