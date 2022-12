Vincent Mannaert zag één iets positiefs bij vertrek van Vincent Kompany

Vincent Kompany vertrok afgelopen zomer bij RSC Anderlecht na drie jaar als hoofdtrainer gewerkt te hebben.

Het kwam als een stevige verrassing en uiteindelijk toch ook niet dat Vincent Kompany vertrok bij RSC Anderlecht richting het Engelse Burnley.

In een eindejaarsinterview met Humo geven Patrick Lefevere en Vincent Mannaert hun mening over het vertrek. “Ondanks een gebrek aan financiële armslag, heeft hij geprobeerd er met zijn speelstijl het maximum uit te halen”, zegt Patrick Lefevere. “Alleen wilde hij veel meer zijn dan alleen trainer - de Engelse stijl, zeker?”

Vincent Mannaert voelde aan dat het niet meer kon werken. “Het was op, aan beide kanten. Het verschil in visie tussen Kompany en het bestuur was onverzoenbaar. Maar het is positief dat ze nooit met modder naar elkaar hebben gegooid.”