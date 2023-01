OFFICIEEL: Racing Genk legt nieuwe Ecuadoraanse (18) verdediger tot midden 2027 vast

Opnieuw versterking voor Racing Genk.

Na de komst van vleugelaanvaller Yira Sor heeft Racing Genk een tweede versterking in huis gehaald. In tegenstelling tot Sor vervoegt de nieuwe aanwinst niet de hoofdploeg, maar gaat hij wel bij Jong Genk aan de slag.

De Ecuadoraanse verdediger Alfred Caicedo (18) komt over van Sociedad Deportiva Aucas uit Ecuador. Hoeveel Racing Genk betaalt is niet duidelijk. Caicedo tekent wel een contract tot midden 2027, wat aangeeft dat ze in Limburg vertrouwen hebben in de doorbraak van Caicedo.

De Ecuadoraan is ook jeugdinternational en speelde al drie keer voor de U20 van Ecuador. Caicedo zal zich nu aansluiten bij de stage van Jong Genk in het Nederlandse Horst. De eerstvolgende match van Jong Genk is op 20 januari tegen SL16 FC.