'Anderlecht zet Duitse middenvelder hoog op verlanglijstje'

RSC Anderlecht kan elke versterking gebruiken, al is het wel uitkijken of er voldoende budget zal zijn om verschillende transfer te realiseren.

Over één ding lijkt iedereen het zeker te zijn bij RSC Anderlecht: er moet hoe dan ook tijdens de wintermercato versterking komen voor het offensieve departement.

Naast een nieuwe spits is ook in de andere linies vers bloed meer dan welkom. Volgens Calciomercato heeft paarswit de nodige interesse in Meritan Shabani.

De 23-jarige middenvelder werd opgeleid bij Bayern München, maar is momenteel aan de slag in Zwitserland bij Grashoppers Zürich. Ook Hellas Verona toont interesse.