Joos vol lof voor "zuivere en pure" groeibriljant uit JPL: "Beter dan Witsel"

Ook tegen KAA Gent was hij opnieuw van belang voor Royal Antwerp FC. En dus mogen we stilaan spreken van een groeibriljant.

Arthur Vermeeren is nog steeds maar zeventien jaar, maar maakt grote sier bij Antwerp. "Ik vind hem puur en zuiver", aldus Filip Joos in Extra Time.

Puur en zuiver

"Hoeveel zou hij wegen droog aan de haak, 65 kilogram? Maar hij is sterk in de duels. Hij tikt meteen, heeft snelle voeten links en rechts en biedt zich aan."

"Alles is zuiver. Hij komt niet altijd voor in de samenvattingen misschien, maar hij voorkomt veel zaken. Het takenpakket van een moderne zes en in het puur verstandelijk daarmee omgaan is hij voor mij beter dan Witsel. Onana-Vermeeren bij de Duivels? Dat gevoel heb ik."