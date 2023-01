'Antwerp-spits Michael Frey heeft persoonlijk akkoord met Schalke 04'

De interesse van Schalke 04 in Antwerp-spits Michael Frey was reeds bekend. Een transfer lijkt nu toch een stukje dichterbij te zijn gekomen.

Volgens de Turkse transferexpert heeft Michael Frey een persoonlijk akkoord gesloten met de traditieclub. Als het van de Zwitserse aanvaller zelf afhangt, voetbalt hij binnenkort dus in Gelsenkirchen. Schalke kan het torinstinct van Frey goed gebruiken in de degradatiestrijd in de Bundesliga.

Momenteel staat Schalke allerlaatste in de Bundesliga, op vijf punten van een veilige plek. Bovendien heeft het de slechtste aanval uit de Duitse competitie. Een transfer is echter nog niet beklonken, Schalke onderhandelt op clubniveau nog verder bij Antwerp.

Frey heeft zijn zinnen op een transfer gezet vanwege onvrede omwille van zijn bankzittersstatuut. Trainer Mark van Bommel heeft echter altijd geprobeerd om zijn twee spitsen bij de club te houden, ook bij eerdere speculatie in de zomer. Afwachten dus of Schalke met een bod komt waar Antwerp dan toch vrede mee kan nemen.