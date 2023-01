'Westerlo weigert veelvoud van transferrecord, maar zal wellicht snel toehappen'

Vincent Kompany heeft zijn oog laten vallen op Lyle Foster van Westerlo en dat mag wat kosten.

Burnley heeft de nodige interesse in Lyle Foster en zou bij Westerlo een bod van maar liefst vijf miljoen euro hebben neergelegd. De club weigert voorlopig en zou richting het dubbele willen. Het valt te betwijfelen dat Burnley dat zal betalen. Westerlo zal wellicht toehappen bij een volgende verhoging.

Jonas De Roeck had het liever anders gezien en Foster aan boord gehouden, maar op een bepaald moment kan de club gewoon niet anders dan akkoord gaan.

“Op lange termijn is het een noodzaak dat we via transfers een financiële return hebben”, is manager Wim Van Hove duidelijk bij Het Nieuwsblad. “Je kan niet blijven investeren zonder dat er geld terug naar de club vloeit.”

Over de specifieke bedragen willen ze bij Westerlo niet spreken. De grootste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis was die van Nabil Dirar richting Club Brugge. Het ging in 2008 om 1,8 miljoen euro.