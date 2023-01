Moeilijkheden rond transfer, tijd begint te dringen voor speler KAA Gent: "Maar hij is heel professioneel"

KAA Gent heeft het meermaals geprobeerd, maar het ziet er steeds meer naar uit dat de mayonaise gewoon niet pakt. En dus dringt een oplossing zich op, al is die voorlopig nog niet gevonden.

KAA Gent hoopte lange tijd dat de echte Jens Petter Hauge zich dit seizoen zou gaan laten zien, maar hij kwijnt steedds meer weg bij de Buffalo's.

Enkele maanden geleden leek het voormalige talent van AC Milan al bijna te mogen vertrekken bij Gent en nu is dat definitief aan het worden.

© photonews

Drie keer op rij zat hij niet in de selectie van Hein Vanhaezebrouck en leek een transfer er echt te gaan aankomen, maar zowel tegen Charleroi als tegen STVV was hij er wél opnieuw bij.

"Er is niets veranderd aan zijn situatie, maar er is nog altijd geen oplossing en hij blijft zich inzetten op training en is heel professioneel", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Eredivisie

"Hij bracht drive en overtuiging. Het is nog altijd niet de beste Jens Petter Hauge die we ooit gekend hebben zoveel jaar terug, maar je kan hem absoluut niets verwijten. Misschien dat er deze week schot in de zaak komt, ik weet het niet."

Een terugkeer naar Frankfurt ligt in de lijn der verwachtingen. Dan zou hij naar de Eredivisie kunnen. Zelf mikt hij op Groningen, zijn Duitse club vindt de voorwaarden van Fortuna Sittard beter. Na de match op STVV meer duidelijkheid?