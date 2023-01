Zulte Waregem heeft defensieve versterking op het oog uit de Ligue 1

In volle degradatiestrijd heeft Zulte Waregem nood aan defensieve versterking en deze hebben ze mogelijk gevonden in de Franse Ligue 1.

Volgens journalist Stefan Smet van Het Nieuwsblad heeft Zulte Waregem bijna een overeenkomst met Karol Fila van Strasbourg. De 24 jarige rechtsback kwam dit seizoen nog maar in twee wedstrijden in actie voor de Fransen en mag vertrekken.

In de zomer van 2021 kwam de Pool over van Legia Gdansk voor 1.5 miljoen euro, maar verder dan 19 wedstrijden in het blauw-witte shirt van Strasbourg kwam hij nogniet. Zulte Waregem zou hem huren zonder een aankoopoptie.