Marc Brys niet echt blij met wintermercato OH Leuven: "Zonder Keita en Holzhauser heb ik minder opties"

OH Leuven kwam zonder extra verdediger uit de wintermercato en liet Raphael Holzhauser en Mandela Keita vertrekken. De jongens die er wel bij kwamen ziet Marc Brys als opties voor volgend seizoen.

Vooral die extra verdediger die niet kwam is moeilijk. Dat gaf technisch directeur Ariël Jacobs ook al toe. “Daar kan ik mij bij aansluiten. Centrale verdedigers gaan in duel en pakken kaarten, daar hadden we graag iemand voor achter de hand gehad, maar ik ben niet iemand die gaat zitten treuren. Onze selectie is voldoende sterk en het doel blijft hetzelfde: de play-offs.”

Met Mai Traoré en Nathan Opuku zijn er wel twee nieuwe spitsen. "Nathan en Mai trainen al heel de week mee en het zijn talentrijke gasten, Mai is ondertussen ook speelgerechtigd. Emmanuel heb ik nog niet gezien. Hij wacht nog op zijn arbeidsvergunning, maar ik verwacht wel iets van hem. Hij is gekomen vanuit de optiek dat Mousa Tamari op vertrekken stond. Transfers in januari zijn in mijn ogen altijd op volgend seizoen gericht, want tegen dat ze door hun aanpassingsperiode zijn, is het seizoen al bijna gedaan.”

De kern werd dus afgeslankt volgens Brys. “Ik moet niet rond de pot draaien. Met het vertrek van Keita en Holzhauser heb ik minder mogelijkheden om beslissende wissels te doen tijdens de wedstrijd. En toch sta ik achter de keuze om hen te laten gaan.”