Fredberg legt uit waarom Hendrik Van Crombrugge niet naar Nottingham Forest vertrok

Hendrik Van Crombrugge stond dicht bij een transfer naar Nottingham Forest, maar de Engelsen kozen uiteindelijk Keylor Navas.

Het leek haast een zekerheid dat Hendrik Van Crombrugge tijdens de wintermercato RSC Anderlecht ging verlaten, maar uiteindelijk kwam het niet zover.

Jesper Fredberg geeft de nodige uitleg bij het uitblijven van de transfer. “Het dossier was niet gekoppeld aan het dossier van Toffolo. Hendrik zelf koos ervoor om niet naar de Premier League te gaan”, klinkt het in La Dernière Heure.

“Als managers kunnen we proberen oplossingen te vinden, maar we kunnen niet voor de spelers beslissen. Maar zo is het nu eenmaal. Hendrik is een goede jongen en we zijn blij met hem als keeper.”