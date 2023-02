Degryse begint toch te vrezen voor Genk, vooral omwille van de concurrentie

KRC Genk verloor - tegen de gang van het spel in - van Antwerp. Daardoor zien ze Union toch weer wat dichter naderen en bij halvering van de punten is de voorsprong nog verwaarloosbaar te noemen. Marc Degryse ziet dat Genk toch een probleem heeft.

En dat probleem is te benoemen: het vertrek van Paul Onuachu. "Wat Genk betreft, kan dat vertrek van Onuachu toch voor twijfel zorgen. Vrancken zal dat niet zeggen, maar je mag daar niet blind voor zijn. Ook al hadden ze zondag minstens een punt verdiend en eigenlijk moeten winnen. Na Eupen, Gent en deze match halen ze vier op negen. Op dit moment moet je voorin de vergelijking maken met Samatta, want die is basisspeler. Hij zal geen Onuachu worden", meent Degryse in HLN.

En de concurrentie zit niet stil. "Veeleer is het voor Genk hopen dat Arokodare snel zijn draai vindt. Tot aan die play-offs kan het toch nog vervelend worden voor Genk. Want intussen schuift Union weer op. Als je ziet hoe die zich in Brugge presenteerden… Dat is uitstraling, geloof, kwaliteit. Genk zal daar nog zijn handen vol mee hebben. Union heeft toch minder last met het vertrek van Vanzeir, terwijl het verlies van Onuachu Genk punten kan kosten."