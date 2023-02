Update over de blessure van Joseph Paintsil bij KRC Genk

Joseph Paintsil klaagde zondag in de topper tegen Antwerp al snel over pijn in de linkerschouder.

Paintsil speelde echter door tot de 82ste minuut, vooraleer hij vervangen werd door Preciado. Pijnstillers leken niet veel soelaas te bieden. Volgens Het Belang van Limburg hebben de nodige onderzoeken aangetoond dat de schouderblessure niet al te ernstig is. Paintsil trainde vanochtend individueel al opnieuw. Er is nog niet beslist of hij vrijdag zal spelen tegen KV Mechelen of nog een weekje wacht.