Niet iedereen is voorstander van terugkeer Marc Coucke bij KVO: "Begin van alle ellende"

De situatie bij KV Oostende lijkt uitzichtloos. Niet alleen sportief, maar ook financieel.

Peter Van Nuffel, voorzitter van vzw Kustboys, de supporterskoepel die alle fanclubs verenigt, ziet dat de situatie min of meer lijkt op die van drie jaar terug.

“Maar toen was het geld écht op en moest er absoluut vers kapitaal elders gevonden worden. Nu is het geld ook op, maar zou je toch denken dat de investeerders rond Paul Conway hun investering niet zomaar te grabbel gooien. Wat ik het liefst zie gebeuren: een Vlaamse witte raaf die de Amerikanen uitkoopt en KVO nieuw leven inblaast”, is Van Nuffel duidelijk op kw.be.

Hier en daar wordt er geroepen voor een terugkeer van Marc Coucke, maar voor Van Nuffel is dat niet meteen een optie. “Coucke was het begin van alle ellende. Hij was de eerste die stilletjes aan de ziel van KV Oostende begon te verkopen. Als je in provinciale herbegint, moet je zo snel mogelijk weer promoveren. Daar heb je ook wat kapitaal voor nodig. Je kan trouwens niet herbeginnen vooraleer je alle oude bondsschulden vereffent.”