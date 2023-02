OFFICIEEL: KV Mechelen laat Zweed die niet meer in de plannen paste toch nog vertrekken

KV Mechelen heeft afscheid genomen van Gustav Engvall. Het contract van de Zweed liep af, maar maakt nu toch nog een transfer.

Gustvav Engvall (26) werd tot januari uitgeleend aan het Noorse Sarpsborg 08. De Zweede keerde begin dit jaar terug naar Mechelen en mocht nog twee keer invallen, tegen Standard en Westerlo.

Het contract van Engvall liep eind juni ook af, maar KV Mechelen laat hem nu toch al vertrekken naar IFK Värnamo in Zweden. Engvall kwam in 2018 over van het Engelse Bristol. Bij KV Mechelen speelde de Zweed 84 wedstrijden waarin hij 14 keer scoorde en 13 assists gaf.

"Als club willen we Gustav bedanken voor zijn jaren in Mechelen en we wensen hem veel succes in het verdere verloop van carrière", klinkt het bij de aankondiging van de transfer.