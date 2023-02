🎥 De Challenger Pro League: Kweekvijver van absolute klasse!

Elk weekend vallen er wel een aantal mooie doelpunten. Deze week is er het pareltje van Romeo Vermant dat terecht in de prijzen valt.

Club NXT won afgelopen weekend van SK Beveren met 3-0. Op het moment dat Club NXT op voorsprong stond en SK Beveren nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker stond Romeo Vermant op.

Met een prachtige omhaal zette hij de 2-0 op het bord. Een fantastisch doelpunt van de jonge aanvaller (19 jaar) van Club NXT. Zijn zevende doelpunt in 23 wedstrijden voor de Bruggelingen. Hij verdient dan ook de 'Action of the week' of wordt dit de actie/doelpunt van het jaar in de Challenger Pro League?