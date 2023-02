Mbaye Leye gelooft nog in bekerfinale en komt met stevige uitspraak over match in Mechelen

De competitie en de redding is en blijft het belangrijkste voor Zulte Waregem, maar ook de Beker van België is en blijft een optie.

Mbaye Leye wil nog steeds graag naar de bekerfinale, maar in de heenwedstrijd slikte het wel een zure 1-2 nederlaag. Al zat er meer in, want Essevee kreeg veel kansen.

"Tegen Genk en Club Brugge hadden we ook meer verdiend, maar ik ben fier op mijn ploeg. Efficiëntie is ook belangrijk."

Niet makkelijk

"De halve finale is met heen- en terugwedstrijd en dus zullen we nu iets moeten laten zien in Mechelen", aldus de coach van Zulte Waregem.

"Het zal niet makkelijk worden in Mechelen in een vol stadion met veel supporters, maar we willen het daar ook laten zien. We gaan er daar minstens twee scoren. Dat is nu al beslist, we zullen na de match daar spreken."