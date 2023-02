Referee Department haalt VAR-ref die Buchanan niet bestrafte weg

Zondag was er veel te doen over Tajon Buchanan. Hij had een rode kaart moeten krijgen, maar de VAR greep niet in.

Tajon Buchanan diende Gift Orban een elleboogstoot in het gezicht toe, maar werd daar zowel door de scheidsrechter als de VAR niet voor bestraft met de verwachte rode kaart. Het Referee Department liet vandaag weten bij monde van Frank De Bleeckere dat een rode kaart wel degelijk op zijn plaats was geweest. VAR-ref Kevin Van Damme zou donderdag echter opnieuw videoref zijn tijdens Antwerp-Union. Het Referee Deparment heeft die beslissing ondertussen ongedaan gemaakt. Kevin Van Damme zal niet van de partij zijn. Hij wordt vervangen door Jonathan Lardot.