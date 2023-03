Vanhaezebrouck liet zich ook duidelijk uit over gedoe rond 'opvolgers Scott Parker': "Ongelooflijk spijtig" en "Je moet maar durven"

De match tussen Club Brugge en KAA Gent draaide om meer dan drie punten. En dus was de niet-gefloten rode kaart voor Buchanan iets om bijzonder boos over te zijn.

Club Brugge zat voor de wedstrijd tegen KAA Gent in diepe crisis - door de nederlaag vrijdagavond in Oostende is die crisissfeer er overigens terug.

Het kan dus snel gaan in het voetbal, zoveel is duidelijk. En wat als er verloren was geweest tegen Gent? "Er waren journalisten en analisten die al met namen kwamen met namen van vervangers van Parker", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie vrijdag daarover.

© photonews

"Je moet maar durven, al met namen komen. Zelfs analisten, ex-voetballers, beginnen dat nu al te doen. Dat is ongelooflijk spijtig."

"Namen noemen terwijl nog iemand bezig is, dat is echt spijtig. Ze zouden volledig afgemaakt worden. Ondertussen moesten ze alweer gaan voor plaats twee in plaats van schrik te hebben over play-off 2."

Crisis terug?

"Plots deed de trainer het fantastisch, deed hij een goede zet en keerde de rust terug. Het probleem was weg, ze kwamen uit de problemen. Nu tegen kleine ploegen, de trein vertrokken, ..."

De realiteit achterhaalde ondertussen al een en ander. Na de nederlaag in Oostende is het al opnieuw crisis bij Brugge ... en worden er ook al opnieuw namen van opvolgers genoemd.