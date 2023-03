Marc Degryse twijfelt niet voor Club Brugge: "Twee keer bellen en wedden dat hij tekent?"

Club Brugge is nog maar eens op zoek naar een nieuwe trainer. Marc Degryse ziet alvast enkele opties.

Rik De Mil is voor Club Brugge op dit moment de beste oplossing, zo oordeelt Marc Degryse. Maar Club Brugge heeft een trainer nodig die de ploeg weer stappen vooruit doet zetten.

De man daarvoor wordt best in eigen land gezocht. “Weet je, ik heb nooit begrepen waarom Club vorige zomer niet vol voor Wouter Vrancken is gegaan”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws.

Maar er is nog veel meer. “Denk maar aan Karel Geraerts. Als Anderlecht Mazzu kan wegplukken bij Union, kan Club ook Geraerts strikken. Twee keer bellen en wedden dat hij tekent?”, klinkt het nog.