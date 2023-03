Legendarische trainer van Standard, Antwerp en AA Gent blaast 70 kaarsjes uit

Welke Belgische voetbalfan kent hem niet, Laszlo Bölöni. Legendarisch om zijn prestaties, uitspraken en de eeuwige laatkomer mag vandaag 70 kaarsjes uitblazen.

Laszlo Bölöni is geroemd in België voor wat hij neerzette met Standard en Antwerp. Al liep zijn laatste avontuur bij AA Gent wat minder goed af. Trainer zijn was echter niet zijn eerste Belgische avontuur voor de Roemeense succestrainer. In de winter van 1989 kwam hij aan in België bij het Brusselse Racing Jet. Daar was hij na een halfjaar al terug weg om naar Frankrijk te gaan.

In de zomer van 1992 sloot hij zijn spelersloopbaan af om twee jaar later te beginnen als trainer bij AS Nancy. Nadien werd hij nog bondscoach van onder andere Roemenië, het Portugese Sporting Lissabon en AS Monaco. In de zomer van 2008 keerde hij terug naar België om trainer te worden met Standard waar hij onmiddellijk de titel kon pakken.

Na wat omzwervingen kwam hij in de zomer van 2017 bij Antwerp terecht. Een prijs kon hij niet pakken, maar hij zorgde wel er mee voor dat Antwerp een te geduchte tegenstander werd in de Jupiler Pro League. Het avontuur bij AA Gent nadien in de zomer van 2020 werd geen succes en hij koos terug voor een avontuur buiten de Belgische grenzen.

Momenteel is hij trainer bij het Franse FC Metz, de moederclub van Seraing. Dus wie weet zien we hem binnenkort terug op de Belgische velden. De 70-jarige trainer is alvast niet van plan om er snel de brui te geven aan het trainerschap.