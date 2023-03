🎥 The Return of the Prince in de FA Cup: "Maak me geen illusies"

Alsof het in de sterren geschreven stond, trekt Vincent Kompany met Burnley zaterdag naar Manchester City in de FA Cup. Een speciaal treffen voor beide trainers.

Kompany is natuurlijk een van de clublegendes bij Manchester City met 4 Premier League-titels, twee FA Cups en twee League Cups. Als trainer maakt hij nu indruk door met Burnley doorheen de Engelse tweede klasse te scheuren alsof het niets is.

"Het is de moeilijkste tegenstander die mogelijk was, maar ook een mooie beloning voor onze inzet", vertelt Kompany daags voor het treffen met Manchester City. "Maar ik maak me geen illusies: zij willen de Champions League winnen, wij de Championship. Dat zegt genoeg", klinkt het.

Pep Guardiola vertelde in het verleden al dat hij in zijn voormalige kapitein een toekomstige trainer van Manchester City ziet. "Ik ben echt verbaast over hun prestaties. Hij is een van onze grootste clublegendes. Niet alleen als speler, maar ook als persoon. Op de slechte momenten, zette hij een stap vooruit", is Guardiola lovend.

Manchester City en Burnley treffen elkaar zaterdag in het Etihad om 18u45.