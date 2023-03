Droomtransfer Onuachu krijgt al flinke knauw en de reden daarvoor zal niet meteen verdwijnen

Paul Onuachu was goed begonnen bij Southampton, maar kwam nog niet tot scoren. Inmiddels is hij echter op de bank verzeild geraakt. Een trainerswissel lijkt roet in het eten te gooien bij zijn droomtransfer.

Southampton-volger Alfie House weet hoe het komt dat Onuachu momenteel amper nog aan de bak komt ondanks dat de Premier League-club 18 miljoen voor hem betaalde. “Hij is het slachtoffer van een trainerswissel”, aldus House in HBvL. “Nathan Jones wilde hem er absoluut bij, omdat Onuachu prima paste in zijn directe systeem met veel lange ballen. Maar die trainer is enkele weken geleden ontslagen en vervangen door zijn assistent, Ruben Selles.” De Spanjaard heeft een ander soort voetbal voor ogen, waarin geen plaats is voor een targetspits. "Hij laat zijn team veel liever vanuit de combinatie spelen. Voorin geeft hij de voorkeur aan kleinere, technische voetballers als Walcott."