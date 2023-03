Noa Lang neemt wraak op KV Kortrijk en stuurt signaal richting Oranje

In de competitie ging Club Brugge nog pijnlijk onderuit tegen KV Kortrijk. Dat heeft Noa Lang nu op zijn eentje wat rechtgezet.

Geen competitievoetbal omwille van interlands. Dit is het ideale moment om wat oefenwedstrijden in de plannen denken veel clubs. Onder andere Club Brugge en KV Kortrijk keken elkaar zo op vrijdag in de ogen.

Beide clubs speelden met een mix van beloften en spelers van de A-kern. Noa Lang kreeg geen oproepingsbrief van Oranje en moest zo aantreden met Club Brugge. Hij had er zin in want hij nam alle drie de doelpunten voor Club Brugge voor zijn rekening in de met 3-1 overwinning.

Toch een beetje wraak voor Noa Lang en Club Brugge na de pijnlijke nederlaag in de Jupiler Pro League.