Eindelijk uitsluitsel: Géén slechte kipcurry en Verbruggen sluit opnieuw aan bij Oranje

Kipcurrygate? Nederland was de voorbije dagen in de ban van een mysterieuze virusinfectie die 5 spelers geveld had waaronder Anderlecht-doelman Bart Verbruggen.

De eerste signalen wezen op een virusinfectie of een voedselvergiftiging. De media spraken dan van slechte kipcurry die ervoor zorgde dat Gapko, De Ligt, Botman, Veerman en Verbruggen moesten afhaken. Wat gisterenavond al wel duidelijk was, was dat Frankrijk kipcurry maakte van Nederland door Oranje met 4-0 te verslaan. De Nederlandse voebalbond kwam zaterdagnamiddag met een officiële communicatie op de proppen en meldt dat er geen sprake was van een virusinfectie of voedselvergiftiging, maar wel om buikgriep. Verbruggen en De Ligt zijn bovendien opnieuw fit om weer aan te sluiten bij de groep. Nederland speelt maandag een EK-kwalificatieduel tegen Gibraltar.