Fabio Silva komt met straffe bekentenis over zijn transfer

Fabio Silva speelde het eerste deel van het seizoen bij RSC Anderlecht, maar vertrok dan richting PSV Eindhoven.

Fabio Silva heeft in een interview met het gerenommeerde voetbalmagazine Voetbal International aangegeven dat hij zijn transfer in 2020 van Porto naar Wolverhampton eigenlijk (nog) niet wou.

“Als er bedragen van veertig miljoen euro worden betaald, dan kunnen clubs dat soms niet weigeren, klinkt het. “Mensen begrijpen voetbal niet altijd goed. Het is niet dat ik zelf met achttien jaar denk: ik ga naar de Wolves, spelen in de Premier League. Ik had daar geen controle over.”

De transfersom die Porto kon krijgen bepaalde alles, want Silva zag het helemaal anders. “Misschien had ik nog één, twee jaar willen blijven, maar daar probeer ik niet meer aan te denken.” Silva werd als jeugdspeler vergeleken met Cristiano Ronaldo. Dan liggen de verwachtingen automatisch ook bijzonder hoog.

“Ik liep altijd voor op mijn leeftijdgenoten en ik scoorde heel veel in de jeugd. Ik was achttien toen ik al in de Premier League speelde. Mensen vergeten mijn leeftijd vaak. Denken dat ik in Engeland zomaar even dertig goals maak. Dat ik de bal oppik, even drie, vier man voorbij dribbel en scoor. Maar dat is natuurlijk niet realistisch.”