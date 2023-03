'Standard heeft interesse in 2 offensieve spelers'

Standard is al op zoek naar versterking voor het nieuwe seizoen. Daarbij heeft het zijn oog laten vallen op 2 aanvallende spelers.

Vooral offensief wil Standard zich deze zomer versterken. Daarvoor heeft het volgens Sacha Tavolieri interesse in 2 spelers uit de Engelse Championship.

Chiedozie Ogbene (25) speelt voor Rotherham, 20e in de Championship, en is een rechtsbuiten en was dit seizoen al goed voor 8 goals en 3 assists. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af en er zouden al gesprekken met Standard geweest zijn.

Ook de andere speler die Standard op het oog heeft, is aan het einde van het seizoen einde contract. Yakou Méïté (27) is een linksbuiten en speelt voor Reading, 18e in de Championship, en genoot zijn opleiding bij PSG. Dit seizoen was hij al goed voor 3 goals en 3 assists.