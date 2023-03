Timmy Simons laat zich uit over pijnlijk vertrek bij Zulte Waregem: "Blijkbaar was dat niet genoeg"

Timmy Simons zat na zijn vertrek bij Zulte Waregem even zonder job, maar nu maakt hij het mooie weer bij Dender in 1B. Hij had nog wel wat te zeggen over zijn ex-club.

Timmy Simons speelt nu in de Challenger Pro League, waar hij mogelijk volgend seizoen opnieuw Zulte Waregem zal tegenkomen. "Ik had ze niet getipt voor degradatiekandidaat, ook al moesten ze veel nieuwe spelers inpassen", aldus Simons in Het Nieuwsblad. "Het spitsenduo werd behouden, normaal scoren die gasten toch een vijftiental goals. Ik ben niet rancuneus en het is geen verloren zaak. Met een fitte Vormer die een groep op sleeptouw neemt, kan het behoud nog." Toch vond Simons zijn afscheid van Essevee pijnlijk: "Ja, het deed pijn mijn vertrek. De opdracht van Davy De fauw en mij was de club in 1A houden." Blijkbaar niet genoeg "Dat was blijkbaar niet genoeg. Het is nochtans niet simpel om zomaar ergens als assistent te worden ingegooid." "Na het seizoen heb ik heel open gecommuniceerd over wat nodig was voor de club om nieuwe stappen te zetten. Zij zagen het anders."