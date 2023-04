Marc Brys gaat met OHL tegen KRC Genk de laatste rechte lijn in: hij wikt en weegt de kansen

OHL gaat op bezoek bij leider KRC Genk. Een gemakkelijke klus is dat zeker niet, maar trainer Marc Brys gaat met vol vertrouwen naar Genk.

De laatste speeldagen verspeelde Genk heel wat punten. Het behaalde 6 op 18. Volgens OHL-trainer Marc Brys is het vertrek van Paul Onuachu een van de oorzaken. "Het is in hun speelstijl aanpassen, maar ze hebben nog altijd heel wat kwaliteiten", is Brys op de clubwebsite vooraf op zijn hoede.

OHL moest tijdens de interlandbreak 5 spelers missen, maar ze keerden allen fit terug. Voor Brys was dat een opluchting: "Als club zijn we natuurlijk fier dat ze hun land mogen vertegenwoordigen, maar als coach ben ik wel opgelucht dat ze fit terug zijn."

De interlandbreak gebruikte Brys om nog eens goed te trainen. "De groep is klaar om voor de laatste speeldagen van de reguliere competitie een frisse start te nemen", aldus Brys.

Een goede start is ook nodig, want OHL maakt nog altijd kans op play-off 2. Net als 4 anderen voor het laatste ticket. "We zijn afhankelijk van de resultaten van de andere ploegen, maar in de 1e plaats kijken we naar onszelf", besloot Brys. Met een 12 op 12 zullen ze er wellicht heel dichtbij zijn.