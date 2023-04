🎥 Ontluisterend beeld van Yari Verschaeren in vestiaire net na dramatische blessure

Yari Verschaeren moet acht maanden revalideren na zijn kruisbandblessure. Die liep hij op in Leuven, waar zijn ploeg wel won. Het beeld in de kleedkamer achteraf is ontluisterend te noemen.

Onwerkelijk ook... In de laatste aflevering van Mauve, de documentaire van Play Sports achter de schermen bij Anderlecht, ziet men hoe iedereen aan het vieren is terwijl Verschaeren wezenloos voor zich uit aan het staren is. Het contrast kon niet groter zijn... Op weg naar de Play-offs, maar tegen welke prijs? 🙁💜 #MAUVE pic.twitter.com/aNpjYST3LU — Play Sports (@playsports) March 31, 2023