Verbeke vergelijkt succesrecept Vincent Mannaert met dat van Vincent Kompany en kwam tot opmerkelijke conclusie

Peter Verbeke heeft in België ook voor AA Gent en Club Brugge gewerkt. Bij blauw-zwart leerde hij veel van Vincent Mannaert. En die zijn manier van werken heeft heel veel weg van wat hij bij Anderlecht meemaakte onder Vincent Kompany.

Verbeke werkte als recruitment officer bij Club Brugge en was onder andere verantwoordelijk voor de komst van Loïs Openda, Cisse Sandra, Sofyan Amrabat... Onder Vincent Mannaert leerde hij in vijf jaar tijd de kneepjes van het vak vooraleer hij naar Gent vertrok.

"Ik heb eigenlijk alles van Vincent geleerd", geeft hij aan bij Eleven Insiders. "De lat van Vincent ligt heel hoog, maar hij heeft me geleerd om dezelfde strategie aan te houden. Dat was heel belangrijk. Of we nu wonnen of verloren..."

"Elke week hadden we een één-op-éénmoment. Daarin was de agenda altijd duidelijk: herhaling, herhaling... om op die manier stappen vooruit te zetten. Het sluit aan bij de manier van werken van Vincent Kompany. Dat zijn mensen die een duidelijk doel voor ogen hebben en het proces bewaken. En niet naar links of rechts schieten als het eens minder gaat."