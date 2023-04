Anderlecht krijgt verschillende ferme opstekers in aanloop naar de belangrijke thuiswedstrijd tegen Westerlo

De thuiswedstrijd tegen Westerlo is voor Anderlecht bijzonder belangrijk in zijn strijd voor de play-offs. De opstekers in aanloop naar dit duel zijn mooi meegenomen.

Dat er bij paars-wit wel degelijk goed nieuws te rapen valt, blijkt uit de selectie die het bekendgemaakt heeft. De naam die meteen de aandacht opeist, is die van Islam Slimani. Na zijn vlak voor de interlandbreak opgelopen blessure probeerde Anderlecht de Algerijn klaar te stomen voor het treffen met Westerlo. Dit lijkt te zijn gelukt.

Hoewel het uiteraard nog afwachten is welke spelers effectief het wedstrijdblad halen, zit Slimani alvast bij de wedstrijdkern. Brian Riemer verwelkomt ook opnieuw Killian Sardella in de selectie. Lior Refaelov stond vorige week in Eupen in de basis, maar viel uit in de eerste helft. De israëlier is desondanks nu ook weer klaar voor de dienst.

Deze meevallers jagen de onderlinge concurrentie uiteraard de hoogte in bij Anderlecht. Er is in de selectie van Riemer geen plaats voor Marco Kana, die op het veld van Eupen nog een invalbeurt gegund werd.