Fans van Antwerp komen naar buiten met een uniek project

De bekerfinale komt steeds dichter bij voor de fans van Antwerp. Daarom hebben ze nu zelf een eigen magazine gelanceerd. De podcast van De Vierkante Paal duwt hiermee de spanning voor de bekerfinale de hoogte in.

Op 30 april zien KV Mechelen en Antwerp elkaar in de ogen voor de finale van de Croky Cup. Na een teleurstellend en moeilijk seizoen is het voor KV Mechelen de moment om hun seizoen glans te geven. Voor Antwerp is het de mogelijkheid om hun tweede prijs te pakken na hun terugkeer in de Jupiler Pro League. Tegelijkertijd zijn ze nog kanshebber om te titel te grijpen.

Bij de podcast van De Vierkante Paal, een podcast gemaakt door de fans van Antwerp, is de spanning al te snijden voor de bekerfinale. Met het lanceren van hun eigen 50 pagina's tellend magazine willen ze hier nog wat extra enthousiasme rond lanceren.

Het magazine zal bol staan van de clubcultuur, de geschiedenis, de fanbeleving en het plezante aspect achter voetbal. Hier ligt meer de nadruk op dan op de tactische analyses. Het magazine wordt per post thuis geleverd en kan via deze link worden besteld.