Courtois laat zich uit over toekomst Kompany en periode bij RSC Anderlecht: "Kan je hem toch niet kwalijk nemen?"

In heel Europa waren er opnieuw heel wat interessante wedstrijden dit weekend. Hier en daar is zelfs al duidelijkheid gekomen.

Zo is Burnley nu al zeker van promotie van The Championship naar de Premier League. Met dank aan coach Kompany.

Dat had niet iedereen verwacht en dus is het eigenlijk best wel knap van Vince The Prince wat hij dit seizoen heeft neergezet.

Diverse topclubs uit de Premier League hebben hem al op de radar staan, maar een overstap lijkt misschien nog niet voor meteen.

En zeggen dat het bij Anderlecht niet meteen lukte om een prijs te pakken: "Dat kan je hem toch niet kwalijk nemen?", is Imke Courtois vurig in De Zondag.

Bevestigen

"Hoeveel trainers is dat voor hem ook niet gelukt? Ik denk niet dat hij nu al zal overstappen naar Tottenham of zo."

"Neen, laat hem eerst maar eens bevestigen in de Premier League", is de gewezen Red Flame een duidelijke mening toegedaan.