Johan Derksen gaat helemaal los en doet krasse vergelijkingen met Marc Overmars bij Ajax

Ajax Amsterdam stelde maandag met de Duitser Sven Mislintat iets meer dan een jaar na het vertrek van Marc Overmars een nieuwe sportief directeur aan.

Nadat Marc Overmars omwille van grensoverschrijdend gedrag moest opstappen bij Ajax heeft de Nederlandse club na meer dan een jaar een opvolger gevonden. Sven Mislintat deed meteen ook uitspraken dat John Heitinga als trainer wellicht zal aanblijven richting volgend seizoen, terwijl de naam van Peter Bosz al enkele keren viel.

“Ik vind het wel gek dat deze langharige, onverzorgde Duitser die nergens wat van weet binnenkomt en gaat staan te oreren dat hij waarschijnlijk mag blijven en dat hij goed bezig is. Dat vind ik maar vreemd hoor”, zo zegt analist Johan Derksen bij Vandaag Inside. Voor Derksen had Overmars een nieuwe kans moeten krijgen. “Sinds Overmars weg is, is het nooit meer goed geweest bij Ajax.”

En dat haalt Derksen het grote geschut boven. “Patrick Kluivert veroorzaakt een dodelijk ongeluk en krijgt een tweede kans. Danny Blind rijdt met een stuk in z’n hol tegen een auto met een vrouw met baby aan: tweede kans. Overmars verstuurt een foto van z’n pik en krijgt geen tweede kans.”