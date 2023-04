Scheidsrechtersbaas heeft heel opvallende verklaring voor omstreden openingsdoelpunt Samatta in Genk-Anderlecht

De fans van Anderlecht waren bijzonder kwaad na het openingsdoelpunt van Ally Samatta afgelopen weekend. Daar liep ref Erik Lambrechts in de weg van Lior Refaelov voorafgaand aan de goal.

Refaelov verloor de bal op het middenveld en maakte daarover veel misbaar, want Erik Lambrechts stond in zijn weg waardoor hij de bal niet kon bijhouden. In de omschakeling werd Samatta gevonden en die scoorde.

Op sociale media was er veel over te doen en scheidsrechtersbaas Bertrand Layec kwam uitleg geven bij Eleven. "Om te beginnen heeft hij pech, want het is altijd ongelukkig om betrokken te zijn bij een doelpunt", aldus Layec.

"Ten tweede zeggen de spelregels hier niets over. Sinds kort zijn de regels veranderd als hij de bal aanraakt. Dan kan hij het spel stilleggen en volgt er een scheidsrechtersbal. Maar in dit geval maakt de scheidsrechter deel uit van het spel en moeten de spelers dat accepteren. Ik heb niet de indruk dat er hier een directe impact op het spel is."