Analisten maken KAA Gent helemaal af: "We zijn over eerste klasse bezig hé"

KAA Gent ging in eigen huis met de billen bloot tegen KV Oostende en miste zo alsnog play-off 1. Stress? Of is er meer aan de hand?

Onder meer Youri Mulder en Wesley Sonck hadden het over hoe stress kan meespelen in dat soort wedstrijden. Maar Filip Joos ziet in Extra Time een dieper probleem. Eentje van technische onnauwkeurigheden en te weinig voetballende kwaliteiten. "Gift Orban had één goede kaats op vier tegen Oostende, bij verschillende kansen moesten de spelers meer doen of sneller spelen." "Sommige controles waren niet goed, sommige passes te kort. Orban trapt van overal, Torunarigha is niet Vincent Kompany." Voetballend minder "Ik snap dat soort dingen niet. Piatkowski zijn uitvoetballen ... We zijn over eerste klasse bezig hé, zie dat gebeuren. Dat is geen stress, ik zie dit te vaak bij KAA Gent." "Voetballend? Dat is een van hun mindere punten en dat was zichtbaar bij die spelers, ook bij Gift Orban steeds meer en meer. Odjidja onder zijn niveau? Ik vrees dat dat stilaan zijn niveau is.