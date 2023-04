Club Brugge en niet KAA Gent: Zo reageert Wouter Vrancken op dat nieuws

Club Brugge plaatste zich zondag als laatste voor play-off 1. Daarvoor kreeg het West-Vlaamse hulp van KV Oostende dat KAA Gent klopte.

De kalender van de play-offs zorgt meteen voor een clash tussen KRC Genk en Club Brugge. Dat blauwzwart nog play-off 1 speelt, dat had Wouter Vrancken helemaal niet meer verwacht.

“Ik ben wel verrast dat Gent het nog heeft laten liggen, maar voel daar voor de rest niks bij. We weten dat we tegen drie goede ploegen komen te staan”, vertelt de trainer van KRC Genk aan Het Laatste Nieuws.

Met Club Brugge krijgt KRC Genk er een ploeg bij die zelf ook wil voetballen, maar Union SG en Royal Antwerp FC hebben er geen probleem mee om te winnen zonder dat er mooi voetbal aan te pas komt.

“Ik denk dat het ook een kwestie van ervaring is”, besluit Vrancken. “Hun gemiddelde leeftijd ligt hoger dan de onze. Lelijk winnen is niet onze aanpak, al neemt dat niet weg dat we soms slimmer moeten zijn. We zullen het op onze manier moeten doen. Dat is de enige manier voor ons.”