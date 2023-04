Anderlecht heeft 23-jarige winger in het vizier die mooie statistieken kan voorleggen

Jesper Fredberg heeft - nu het seizoen erop zit voor Anderlecht - veel tijd om een nieuwe kern samen te stellen. Maar de Deen gaat daar niet mee wachten tot de mercato begint. Intussen blijkt dat hij al interesse heeft in een speler van Will Still.

Het gaat om Alexis Flips, rechtse aanvaller van Stade Reims. De 23-jarige winger heeft dit seizoen ook al hoge ogen gesmeten bij de seizoensrevelatie. Hij staat er meestal in de basis en scoorde vier keer en gaf zes assists bij de Ligue 1-club. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n vijf miljoen euro, maar... hij gaat zijn laatste contractjaar in. De Fransman heeft nog niet verlengd en zou zo voor een kleinere transferprijs gehaald kunnen worden. Hij is ook een voormalig Frans jeugdinternational.